Global conpact, l'assemblea generale dell'Onu approva, l'Italia si astiene

Mentre l'Assemblea generale dell' Onu approva il Global compact con l'astensione dell'Italia, la maggioranza rinvia ogni decisione.



L'Aula della Camera ha approvato la mozione di M5S e Lega che impegna il governo a «rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia» «in seguito ad una ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata» al Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolarè, adottato il 12 dicembre dalla Conferenza Intergovernativa di Marrakech in Marocco con i «si» di 164 paesi e presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione.



Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo da subito a sottoscrivere o meno l'accordo. L'opposizione protesta per questa scelta attendista, decisa dalla maggioranza per sopire le divisioni al suo interno tra la Lega che si oppone alla firma e una parte del Movimento Cinque Stelle che, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, chiede che l'Italia si sieda al tavolo dell'accordo, «per collaborare e poter firmare un patto che renda il fenomeno migratorio culturalmente con approccio globale che è la posizione dell'Italia». Se le bocche di M5S e Lega sono cucite, se non per confermare la richiesta di rinvio di ogni decisione, l'opposizione, pur se con ragioni diametralmente opposte, protesta.



Per il capogruppo Pd Graziano Delrio, che vuole la firma dell'accordo, lo stop è «un altro duro colpo assestato alla credibilità internazionale dell'Italia. Tra ministri che dicono cose diametralmente opposte, partiti della maggioranza che evitano di entrare nel merito del documento avendo posizioni divergenti e il governo che ritira la penna della firma un attimo prima della conferenza di Marrakech dopo aver dato ampie assicurazioni diventa davvero difficile trovare una linea chiara e comprensibile».



E Giorgia Meloni, che ha promosso la prima mozione per non firmare l'accordo sulla migrazione: «Fratelli d'Italia si batterà fino alla fine perchè l'Italia dica no al Global Compact e continuiamo a non capire la posizione della maggioranza e in modo particolare della Lega che finora ha sempre detto di voler difendere i nostri confini».

