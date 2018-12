Ok Ue alla manovra, stop alla procedura d'infrazione

Via libera della Ue alla manovra. La Commissione europea non avvierà quindi la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia.

LEGGI ANCHE Ecotassa, stangata fino a 2.500 euro sulle auto medie

Pronto l'emendamento alla manovra che recepisce l'esito della trattativa con l'Ue. Secondo quanto si apprende, il governo presenterà le modifiche sui saldi, che prevedono la riduzione dei fondi per reddito di cittadinanza e pensioni, in commissione Bilancio subito dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte in Senato previsto alle 13.

«La manovra? Dopo le polemiche è persino migliorata», ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio.«Abbiamo inserito alcuni miglioramenti. I soldi per la riforma della legge Fornero e il reddito di cittadinanza erano anche troppi, meglio essere prudenti. Sono salvi quota 100 e reddito di cittadinanza, era il nostro impegno per cominciare a passare dalle parole ai fatti. Quota 100 è una possibilità di liberarsi dal'inizio del 2019 dalla gabbia della Fornero».



Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA