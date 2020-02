Renzi a Conte: «Se vuole ci cacci». La replica: «Non lavoro a un Conte ter»

Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte su Facebook: «Se il Premier vuole cacciarci, faccia pure: è un suo diritto! E Conte è il massimo esperto nel cambiare maggioranze. Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Alleati, non sudditi. Trovo il tono di Conte sbagliato, ma ai falli da dietro del premier rispondiamo senza commettere falli di reazione».

«In politica - sostiene su Fb il leader Iv - c'è chi guarda i sondaggi e punta alla simpatia e chi guarda i dati Istat e punta alla crescita, al PIL, alla fiducia delle imprese». E insiste: «Se hanno pronto un Conte Ter senza di noi, prego, si accomodino. Noi pensiamo all'Italia e teniamo alte le nostre battaglie. Buona giornata a tutti! Qui a Firenze c'è un sole bellissimo, sembra già Primavera». Pronta la replica di Conte. «Io ho la responsabilità di governo e ho chiesto la fiducia per realizzare un programma. Che senso avrebbe lavorare ad un Conte ter?». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Conferenza per il Sud.

«Non ho sentito nessuno di Iv ma considerate che eravamo prima in riunione a palazzo Chigi e poi sono partito per venire qui: ma le mie porte sono aperte», ha detto il premier alla Conferenza per il Sud.

«Mi fido di Renzi? Io mi fido del programma che abbiamo e del fatto che ci siano forze di governo che si assumono la responsabilità di camminare insieme. Io non ho alcun problema con Renzi come con gli altri. Non è nel mio carattere: se devo lavorare per realizzare il programma ho una tale responsabilità politica giuridica e morale che metto da parte ogni personalismo: lo metto da parte chiunque sia il mio compagno di viaggio». Così il premier Giuseppe Conte a Gioia Tauro.

«Possibilità di un nuovo Governo? Zero». Lo ha detto stamani a Potenza, a margine di un incontro istituzionale nella sede della Regione Basilicata, il Ministro per gli affari regionali,, il quale ha poi evidenziato che «non c'è nessuna possibilità di trascinare il Paese in giochi politici che nessun italiano vuole, e la trovo stucchevole e contraddittoria rispetto ai doveri che abbiamo».