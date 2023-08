Reddito cittadinanza, Giorgia Meloni: «Non lo perdono disabili, over 60 e fragili»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Sul reddito di cittadinanza ho sentito molte polemiche e tantissime falsità. E credo sia utile fare un pò di chiarezza. Primo: non perdono il reddito le persone disabili e non lo perdono gli over 60 come è stato scritto. Non lo perde chi ha figli minori a carico, neanche chi è in particolari condizioni di fragilità. Tutte queste persone, a differenza di quello che strumentalmente è stato detto, non perdono rdc, continuano a percepirlo fino alla fine dell'anno e poi passeranno all'assegno di inclusione". Lo ha assicurato il premier Giorgia Meloni nella rubrica "Gli Appunti di Giorgia". Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it