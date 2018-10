Giorgetti: «Spread rischio per le banche. Deficit al 2,4%? Si può non usarlo tutto»

Ultimo aggiornamento: 09:16

«Sapevamo che le agenzie di rating non avrebbero avuto un occhio benevole sull'impostazione economica data alla manovra dal governo. Importante è ora avviare un dialogo franco e costruttivo con l'Unione Europea rispetto ad un approccio che non è solo contabile, ma punta a riavviare un circuito di fiducia nei cittadini. E' chiaro che però i discorsi vanno fatti in maniera seria ed è molto importante la comunicazione che fa il governo».LEGGI ANCHE Accordo M5s-Lega in Consiglio dei Ministri: via condono tombale e scudo penale «Un conto è far parlare il governo. Un conto sono le mille voci, i mille protagonisti della maggioranza che spesso a vario titolo e in maniera scomposta portano avanti delle posizioni in contraddizione con la linea del governo».«No, no. Parlo in generale. Soprattutto sul tema dell'appartenenza all'Europa e a tutto ciò che ne deriva. Moneta unica compresa. I mercati e la speculazione si muovono anche a seguito delle dichiarazioni di tizio, caio e sempronio. Da ora in poi non ci devono essere dichiarazioni sparse, ma deve parlare il governo».«Certo che c'è e la rivendichiamo con orgoglio. Il recupero della pace fiscale, del saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia che nel decreto originario non c'era entreranno nel provvedimento grazie all'accordo politico che abbiamo stretto ieri sera. Misure di buon senso che rispettano insieme il contratto di governo».«E' tutto abbastanza collegato. E' chiaro che l'Europa ha dei meccanismi di sanzione abbastanza lunghi. I mercati hanno però strumenti molto più efficaci e rapidi e sono in grado di metterti rapidamente con le spalle al muro. Dopodiché credo che ieri sia stato chiarito che dobbiamo farci carico della solidità dell'intero sistema economico, finanziario e, soprattutto, creditizio che ha delle criticità e che richiede un approccio serio e responsabile da parte del governo».«Siamo persuasi che deve finire la polemica fine a se stessa sulla Commissione europea. Ovviamente ci sta la dialettica rispetto alle diverse ricette per risolvere i problemi. Quello che dovremmo evitare è attaccare la Commissione o i commissari con accuse fine a se stesse. Dobbiamo essere un po' più pragmatici con la responsabilità dovuta a chi governa una Paese che ha tante complessità, tante criticità ma che ha anche tante potenzialità».«Non è che possiamo cambiare solo perchè Moody's ha fatto quella valutazione. La manovra è impostata. Adesso vedremo nei documenti che verranno presentati in Parlamento come è strutturata nei dettagli. Il 2,4% è un tetto massimo per tutte le misure in essa contenute, ma non è detto che questo accada perché potrebbero esserci delle difficoltà anche operative. Noi ce la metteremo tutta per fare le cose e farle bene, ma il ministro dell'Economia ha la possibilità di monitorare e verificare l'andamento dei conti pubblici come è stato già fatto in passato. A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ristretti. Siamo gente responsabile e faremo le cose responsabilmente. Non possiamo tenere sempre il piede sull'acceleratore. Se vediamo una curva dovremmo frenare e scalare di marcia e poi accelerare».«Le famiglie non credo. Piuttosto il sistema creditizio che ha già delle sue criticità. L'aumento dello spread, la quantità di debito pubblico che hanno e le nuove regole bancarie dell'Unione, mettono in tensione il sistema e possono generare la necessità di ricapitalizzare alcuni istituti che già di per sè hanno delle fragilità patrimoniali. Non possiamo far finta di niente ed ignorare questi problemi».«Quello che dobbiamo assolutamente fare è che quanto previsto in bilancio sul fronte degli investimenti si realizzi rapidamente per favorire la crescita. Stiamo lavorando anche per renderli più veloci anche nella fase progettuale. Il ministro Tria ha concepito una force de frappe, direbbero i francesi, a beneficio di tutta la pubblica amministrazione, per accelerarne la realizzazione».«Con spirito pragmatico, e nell'interesse del Paese, dovremmo sbloccarli rapidamente e anche su questo c'è la volontà di rivedere tutto ciò che frena anche rimettendo mano al codice degli appalti».«Certamente, i complotti non esistono come non esistono le manine. esiste la volontà da parte di tutti di lavorare tanto per fare il meglio possibile in maniera responsabile».