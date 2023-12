Mes, Matteo Salvini: «Con Giorgetti d'accordo su tutto, mai litigato»

(LaPresse) “Con Giorgetti Abbiamo condiviso, scelto e fatto tutto per il bene degli italiani. Ne sono e ne siamo orgogliosi, ero con lui ieri. Lascio che i giornali scrivano quello che desiderano, abbiamo fatto una grande cosa per l'Italia e per gli italiani”. Così il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini a margine della consegna dei regali di Natale ai bimbi ricoverati all'ospedale Buzzi di Milano. Alla domanda se ci fossero stati litigi con il titolare dell'Economia, Salvini ha risposto perentorio: “Mai”.