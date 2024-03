Superbonus, Giorgetti: «Stop a cessione del credito e sconti in fattura»

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2024 "Il Governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi ed energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura, cessione del credito per tutti le tipologie che ancora lo prevedevano", le parole del ministro Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev