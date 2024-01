Italia dei Valori entra nella federazione di Noi Moderati, l'annuncio di Maurizio Lupi

Il partito di Italia dei Valori entra a far parte della federazione di Noi Moderati. Lo hanno annunciato in conferenza stampa Maurizio Lupi capo politico di Noi Moderati e Ignazio Messina il segretario nazionale di Italia dei Valori. Un percorso federativo iniziato già lo scorso anno e che sin dall'inizio aveva visto il partito di Lupi collocarsi nella coalizione di centrodestra. "La proposta è quella di ripartire dai territori e dalle esperienze civiche, riavvicinare tanti cittadini che si sono allontanati dalla politica e soprattutto dalla proposta politica del centrodestra per rifugiarsi nell'astensione, ora c'è la possibilità che movimenti o partiti mantenendo la loro storia, possano federarsi in modo tale da costruire una rete, per avere un progetto politico condiviso e per lavorare insieme con l'obiettivo di far tornare la politica protagonista, molti altri movimenti hanno aderito a Noi Moderati presentiamo un lavoro che adesso assume la forma di un unico soggetto" , ha affermato Maurizio Lupi. Appuntamento politico importante sono le elezioni regionali in particolare in Sardegna, dove Noi Moderati si sta candidando con una lista civica "Sardegna al centro". Per l'Abbruzzo la lista sarà quella a sostegno di Marsilio presidente. Presenti anche alle elezioni europee di giugno che per Maurizio Lupi ha lo "scopo di rafforzare la proposta del Partito Popolare in Europa e che deve vedere una presenza forte anche della proposta politica popolare in Italia".



Una federazione che Ignazio Messina ha tenuto a non considerare "un è un cartello elettorale in vista delle europee, il nostro lavoro è iniziato da più di un anno, un lavoro di confronto e di dialogo su tematiche portate avanti ancora oggi, Italia dei Valori sta aderendo ad un progetto politico che non si esaurisce con le europee ma pensa di andare oltre". Dalla tutela delle fasce sociali più deboli, le piccole imprese e le famiglie, questi i temi che legano le due realtà, "temi centrali nella nostra agenda politica nazionale sono in primis le pensioni che non crescono, la sanità giusta per tutti e da tutte le parti, l'autonomia differenziata ma soprattutto l'attenzione a come essa viene applicata e poi il contrasto al femminicidio e la lotta contro ogni violenza di genere, uno dei primi obiettivi sono le elezioni regionali, ci saremo e puntiamo ad essere protagonisti, siamo contenti e pensiamo di poter dare un grande contributo", ha detto il segretario di Italia dei Valori.

"Siamo in crescita, lo dicono anche i sondaggi, vogliamo dare un segnale forte e richiamare in questo processo coloro che ispirano la loro aione politica al partito popolare europeo con una tradizione da rilanciare ancora attuale con una visone di società alternativo a quello socialista" ha commentato l'onorevole Saverio Romano segretario di Noi Moderati.