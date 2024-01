Election day, via libera del Consiglio dei ministri: tutte le modalità

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl election day, provvedimento che, tra le altre cose, accorpa la data delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria.

Europee e Amministrative, sì all’election day a giugno: quando si voterà, orari e quali sono i compensi per gli scrutatori

Le modalità

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per l'election day,che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite