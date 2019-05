Sermoneta, fotografa il suo voto: sequestrati scheda e cellulare, denunciato l'uomo

È accaduto questa mattina in un seggio di Doganella, Comune di Sermoneta, dove si vota oltre che per le europee anche per le amministrative. Un uomo di 50 anni ha fotografato la scheda elettorale su cui aveva espresso il suo voto per le comunali, ma il click del cellulare lo ha tradito. Il presidente di seggio e gli scrutatori hanno chiamato i carabinieri. Scheda e telefono sono stati sequestrati. Lui denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA