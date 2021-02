Roma elezioni, Raggi: «La base M5S voti la mia candidatura su Rousseau»

La sindaca capitolina chiede che gli attivisti del Movimento 5 stelle si esprimano sulla sua ricandidatura votando su Rousseau. «È il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook.

«Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo... Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo -aggiunge Raggi nel post- Lo ripeto: basta ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente. Si dia voce alla base. Intendiamoci: no a formule arzigogolate ma un voto netto sulla mia candidatura a Roma. Gli strumenti ci sono. La scelta alle persone. #AvantiConcoRAGGIo».

Le reazioni

La prima a commentare il pressing della prima cittadina è una sua antica rivale: Roberta Lombardi che tante volte si è scontrata con Raggi sulle scelte dei provvedimenti e soprattutto delle persone chiamate a governare la Capitale accanto alla sindaca (Lombardi andò in procura a denunciare Raffaele Marra, braccio destro della sindaca appena eletta). «Opportuna, tempestiva, altruista...», così all'Adnkronos Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio e membro del Comitato di garanzia 5 Stelle, commentando ironicamente le parole del sindaco di Roma Virginia Raggi, che in un post su Facebook oggi chiede un voto della base pentastellata sulla sua ricandidatura alla guida del Campidoglio.

«Concordo pienamente: basta ambiguità.» Lo scrive su Fb la senatrice M5S Barbara Lezzi rilanciando il post con cui Virginia Raggi chiede che la sua candidatura sia votata dalla base del movimento.

I consiglieri capitolini M5S

Virginia Raggi resta in corsa per il Campidoglio. Lo ribadiscono in queste ore alcuni consiglieri capitolini in merito alle voci di un pressing per far arretrare la prima cittadina in favore di un candidato unitario di Pd-5s e Leu, l'alleanza che si è consolidata al governo con il Conte 1. Paolo Ferrara, eletto in Campidoglio, da Fb chiede «trasparenza e chiarezza da parte del MoVimento 5 Stelle sulla sua candidatura». «Le stanno tentando tutte per non far ricandidare Virginia Raggi alle prossime elezioni - scrive il collega Angelo Diario sullo stesso social -. Sembra proprio che sia un'ossessione: chiunque, ma non lei. Non vi preoccupate, noi andiamo avanti». Dopo la formazione del governo Draghi, si è fatta strada l'ipotesi dell'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri candidato per il centrosinistra al Campidoglio. Ma ancora nessuna ufficialità. «Per ora non sono riusciti a trovare neanche uno sfidante degno di tale definizione... scappano tutti - dice Diario - E allora provano direttamente a eliminare il 'problemà alla radice, cercando in tutti i modi di farla desistere, di alimentare dubbi». Per Daniele Diaco, altro consigliere pentastellato, «Virginia Raggi è e sarà la candidata del M5S alle prossime Amministrative di Roma. False e pretestuose le (dis)informazioni secondo cui Roberto Gualtieri sarebbe il candidato su cui starebbero puntando di comune accordo il M5S, il PD e Leu».

