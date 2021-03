Vaccini, Draghi: «Europei ingannati da alcune case farmaceutiche». Von der leyen: dosi Ue restano qui

Secondo quanto si apprende a Bruxelles, Draghi ha detto che i cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune aziende farmaceutiche, e restare fermi e non prendere provvedimenti sarebbe difficile da spiegare. Nel suo intervento al Consiglio europeo, quindi, il premier Mario Draghi ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche. E una ferma presa di posizione si registra da Ursula Von der Leyen. Nel suo intervento durante il Consiglio europeo, il premier Mario Draghi ha ripercorso i punti salienti della vicenda dei vaccini AstraZeneca ritrovati nello stabilimento di Anagni e ha chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, se ritiene giusto che le dosi localizzate in Belgio e in Olanda restino destinate all'Unione europea, in tutto o in parte. Nell'intervento di replica, la presidente ha rassicurato sul fatto che le dosi prodotte in Ue saranno destinate alla Ue. È quanto si apprende da fonti a Bruxelles.

Vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni, Pfizer avvia la sperimentazione. Cnn: poi il test sui più piccoli

AstraZeneca, cosa dice Londra

Un contratto di esclusiva: è quello che vanta la Gran Bretagna sulle forniture del vaccino AstraZeneca. Accordo che, secondo Londra, non può vantare l'Unione europea. Il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con AstraZeneca per le forniture del vaccino anti-Covid sviluppato (con finanziamento pubblico Uk) dall'Università di Oxford ha maggior peso legale di quello sottoscritto più tardi dall'Ue. Lo ha detto per la prima volta così netta Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, ai media del Regno.

Accordo di esclusiva

«Io credo - ha tagliato corto Matt Hancock - che le nazioni libere debbano seguire il diritto. Bruxelles ha un contratto fondato sulla clausola del massimo sforzo, noi un accordo in esclusiva. E il nostro contratto prevale sul loro: si chiama diritto contrattuale, è molto chiaro».

Vaccini: caso AstraZeneca al centro del vertice UE, si valutano azioni legali

Astrazeneca, finanziere di 48 anni stroncato da un malore a Formia: due giorni fa aveva fatto il vaccino

GB prolunga emergenza di 6 mesi

Il Regno Unito prolunga di almeno 6 mesi l'emergenza introdotta dal governo di Boris Johnson a causa della pandemia da Covid. Lo ha deciso la Camera dei Comuni approvando senza sorprese con 484 sì e 76 no una nuova legge quadro, chiamata Coronavirus Act, che comprende novità controverse: dalla formalizzazione per legge del divieto di viaggiare all'estero senza giustificato motivo pena multe da 5000 sterline al rafforzamento dei poteri di polizia contro manifestazioni accese e assembramenti. In crescita, ma insufficiente, la fronda dell'ala libertaria della maggioranza Tory. Fra i no pure quello dell'ex leader laburista Jeremy Corbyn.

