Mara Carfagna, riaperture dopo Pasqua: «Prematuro parlarne, è catastrofe sanitaria»

La curva dei contagi non permette di parlare di riaperture dopo Pasqua: «la scelta è politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni, che ha conseguenze drammatiche dal punto di vista economico e sociale - dice il ministro del Sud Mara Carfagna a Porta a Porta su Rai Uno -. Credo sia ancora prematuro parlare di riaperture, bisognerà vedere come evolve la curva dei contagi nei prossimi giorni. Posso dire, il presidente Draghi lo ha detto chiaramente ieri, che la priorità sarà riaprire le scuole, la chiusura sta provocando gravissimi danni alle famiglie e ai ragazzi, specie al Sud. È importantissimo far decollare il piano vaccinale».

Vaccini, Draghi: «Europei ingannati da alcune case farmaceutiche». Von der Leyen: dosi Ue restano qui

Lombardia, Piemonte e Campania zona rossa fino a Pasqua, Lazio e Toscana verso l'arancione. Veneto in bilico

