Vaccini nei paesi più isolati, il commissario Figliuolo invia task force in Molise e Basilicata

Nelle prossime ore task force inviate dal Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Molise e Basilicata per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione. Le task force, secondo quanto si apprende da fonti della struttura, saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.

A ieri in Molise è stato somministrato il 93% delle dosi consegnate superando le 50mila dosi somministrate. Nel dettaglio sono state inoculate oltre 40mila dosi di Pfizer, quasi 8mila di Astrazeneca e 3mila di Moderna. L'Asrem sottolinea che il Molise è secondo in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione: 16,2% (va meglio solo la provincia di Bolzano con il 17,19%).

