25 Marzo 2021









La Commissione Ue ha intenzione di intraprendere azioni legali contro AstraZeneca se non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi del vaccino anti-Covid. È quanto si apprende a Bruxelles da fonti Ue a poche ore dall'inizio del vertice dei leader Ue. «Non vogliamo vincere una causa legale per il fatto di vincerla, ma per ottenere più dosi», soprattutto per il secondo trimestre, sul quale c'è preoccupazione, spiegano le stesse fonti, aggiungendo che c'è ancora «un grande divario» sulle dosi concordate, oltre a «confusione su quali lotti vanno a chi».

In Danimarca sospeso per altre 3 settimane

Le vaccinazioni con AstraZeneca in Danimarca resteranno sospese per altre tre settimane, nonostante l'Ema abbia assicurato che il farmaco anglosvedese è «efficace e sicuro». Lo hanno riferito fonti citate dall'emittente locale "Tv2". Due settimane fa, la Danimarca è stata tra i primi paesi in Europa a sospendere l'uso del vaccino di AstraZeneca. Lo stop era stato dichiarato dalle autorità di Copenaghen lo scorso 11 marzo in via precauzionale, dopo i casi di trombosi, per il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri.

1 danese su 3 rifiuterebbe AstraZeneca

In Danimarca una persona su tre rifiuterebbe il vaccino messo a punto da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, secondo quanto emerge da un sondaggio diffuso dall'emittente TV 2 e da Politiken. L'indagine condotta su 1.053 persone ha infatti mostrato che il 33% dei danesi rifiuterebbe di farsi vaccinare con AstraZeneca, attualmente sospeso. Ad essere maggiormente contrari a questo vaccino sono le donne. Ad oggi circa 150.000 persone in Danimarca hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.