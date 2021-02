Governo Draghi, Giorgia Meloni: «Astensione? Valuteremo alla fine, aspettiamo prima squadra e ministri»

«Sul voto è una valutazione che faremo alla fine dopo aver visto la squadra e il programma. Non sappiamo nulla. Siamo inebriati ma sul nulla». Così la leader di di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Sky Tg 24, riguardo la situzione del nuovo governo formato da Mario Draghi. Alla domanda su cosa potrebbe spingerla a cambiare idea, Meloni ha ricordato che lei da sempre è stata contro i governi tecnici. «È normale e anzi giusto che Salvini e Berlusconi si vedano per discutere come stare nella nuova maggioranza», ha proseguito Meloni. Sullo strappo di Di Battista, ha precisato: «Con un quesito comprensibile al genere umano e non surreale avrebbe potuto vincere il no. Di Battista ha preso una posizione che rispetto. Poi i Cinque Stelle si sono alleati con tutti, tranne che con noi, ma perché non l'abbiamo voluto noi».

E ancora quello delle presidenze delle commissioni di garanzia, Copasir, Vigilanza, «è un tema che non abbiamo posto. Non mi ero concentrata su questo, l'ho letto sui giornali. Valuteremo. Vedremo come nasce il nuove governo. Non faccio la mia scelta sulla base delle poltrone che porto a casa».

