Di Maio lascia il M5S, il ministro: «Posizioni dirigenti del Movimento hanno rischiato di indebolire l'Italia»

Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S . Il ministro degli Esteri, come annunciato dal suo staff, sta parlando alla stampa dall'Hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini 23 a Roma, dopo le insistenti voci sulla sua rottura col Movimento guidato da Giuseppe Conte. «Insieme per il futuro» è il nuovo progetto politico del ministro degli Esteri, nato con l'obiettivo dichiarato di formare gruppi autonomi alla Camera e al Senato.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Il nuovo gruppo "Insieme per il futuro" ROMA Foto IL RETROSCENA Di Maio verso l'addio al M5S CAOS CINQUESTELLE I quattro litiganti SENATO Armi a Kiev, i nodi per l'intesa ROMA I 68 del terzo mandato LE DIVISIONI POLITICHE Draghi alla prova del Senato LA CRISI DEI GRILLINI «Così il Movimento sparisce» L'ANALISI Il caso Di Maio L'INTERVISTA Renzi: «I 5Stelle non romperanno sulle» IL RETROSCENA La rete atlantista ROMA Il vertice di maggioranza I MOVIMENTI Spunta un progetto centrista IL CASO Di Maio e le armi a Kiev LA GIORNATA Il caos

Di Maio, il nuovo gruppo si chiamerà "Insieme per il futuro". Alle Camere via alla diaspora: già 35 firme, obiettivo 50 tra deputati e senatori

LA CONFERENZA STAMPA

«Quella di oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata la risoluzione che rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al prossimo consiglio europeo con il forte sostegno delle forze politiche che sostengono l'Esecutivo. Dopo settimane di ambiguità, turbolenze e attacchi oggi siamo arrivati a un voto netto», ha detto il ministro.