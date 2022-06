Di Maio, il nuovo gruppo si chiamerà "Insieme per il futuro". Alle Camere via alla diaspora: già 35 firme, obiettivo 50 tra deputati e senatori

Si chiamerà «Insieme per il futuro» e l'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a 50 tra deputati e senatori. Il nuovo gruppo di Luigi di Maio si sta formando in queste ore dopo il lungo scontro all'interno del M5s. A Montecitorio si punta a riunire 35 eletti, mentre a Palazzo Madama la "mission" del titolare della Farnesina è quella di raggruppare almeno 10 persone. Per costituire un gruppo a Montecitorio, in base al regolamento, servono venti deputati. E sarebbero già 35 i parlamentari vicini al ministro Di Maio, tra Camera e Senato, che hanno firmato per la costituzione di nuovi gruppi: l'obiettivo è raggiungere la soglia di 50 parlamentari. «Difficile, ma l'entusiasmo cresce», riferiscono alcuni parlamentari coinvolti nell'operazione.

APPROFONDIMENTI PERSONE Di Maio, il nuovo gruppo si chiamerà "Insieme per il... IL RETROSCENA Di Maio verso l'addio al M5S SENATO Armi a Kiev, i nodi per l'accordo CAOS CINQUESTELLE M5s, i quattro litiganti: la fuga (al centro) di Di Maio, i... ECONOMIA Ucraina, oggi "test" per Draghi in Senato.... PERSONE Foto

Nella diaspora grillina, alla Camera sarebbero 22 i deputati pronti a seguire l'ex capo politico. Tra questi vengono annoverati l'ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l'idea di lasciare il Movimento per seguire Di Maio, che la scelse candidandola al collegio uninominale di Crotone. Anche al Senato in molti potrebbero seguire il ministro degli Esteri. Tra gli eletti a Palazzo Madama girano i nomi di Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste e Antonella Campagna, oltre a quelli di Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola e Simona Nocerino.

Di Battista: ora si comprende la mia scelta

Alessandro Di Battista ha commentato così su Facebook il momento del suo ex partito: «Della nuova scissione del Movimento 5 stelle ( e della nascita del nuovo gruppo “atlantisti e europeisti” o “moderati e liberali”, non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell’assembramento. Ciò che avviene oggi è soprattutto frutto di quei giorni. Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno per portare a casa risultati. Non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità. Forse adesso, e soltanto adesso, alcuni attivisti del Movimento stanno comprendendo le ragioni delle mie scelte passate e anche di quel che dicevo in passato».