Di Maio: deroga al limite dei due mandati, ma solo per i consiglieri comunali

Stop al limite dei due mandati per i consiglieri comunali M5S. L'annuncio lo ha dato Luigi Di Maio su facebook, che in giornata ha avuto un pranzo con Grillo. «Oggi pomeriggio - ha scritto in un post - ci siamo incontrati con circa cento consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione del M5S, uno per ogni provincia in rappresentanza di tutti gli altri. Abbiamo discusso della regola dei due mandati per i consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione e siamo tutti d'accordo sul fatto che si può superare. Solo per loro, non per i consiglieri regionali e non per i parlamentari nazionali ed europei».

