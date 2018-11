Di Maio a "Le Iene": «Altri lavoratori in nero nell'azienda di mio padre? Verificherò»

​Prosegue la polemica sui lavoratori in nero assunti nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. Intercettato ancora una volta da "Le Iene", il vicepremier ha così risposto alle domande dell'inviato: «Altri lavoratori in nero? Io di questi nomi non so nulla, così come non sapevo nulla di Salvatore Pizzo: ho fatto le mie verifiche e mi sono messo a disposizione, come immagino apprezzerete».

Le Iene: «Altri operai in nero»: scontro sul papà di Di Maio

Sicuro che fosse solo Salvatore Pizzo a lavorare in nero? «Questo è quello che ho chiesto», risponde Di Maio che aggiunge: «Lui mi ha detto del caso di Pizzo ed è finita lì». «Come sempre sono a vostra disposizione: se avete altre informazioni io vi fornisco quello che serve. È chiaro ed evidente che io posso chiedere e fare le verifiche».

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA