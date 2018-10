Di Maio: «L'Ue vuole farci cadere, ma ci sarà terremoto politico»

Alta tensione tra Italia e Unione Europea. Dopo lo stop ai numeri del Def, Di Maio e Salvini fanno sapere a Bruxelles che il governo "non arretra": «Nessun piano B anche in caso di spread a 400. Non alzo i toni perché questa Ue è finita», dice il capo M5S. Stessa linea dal leader della Lega: «L'Ue dei banchieri sarà licenziata tra sei mesi», attacca.

Che succede se l’Europa boccia la manovra?



Di Maio: media e Ue vogliono farci cadere. «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano». Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata. «Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e dobbiamo reagire, ma soprattutto dobbiamo difendere l'Italia». «Ci sarà un terremoto politico a livello europeo e tutte le regole cambieranno. In tutti i paesi europei - lo vediamo dai sondaggi - sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 marzo. Si vedrà con le elezioni europee e questo ci aiuterà».

Il nodo delle alleanze. «Ci sono tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l'Italia e questo Governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d'accordo sempre di più, ma non c'è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali: questo deve essere chiaro». Così, a Potenza, il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo a una domanda sui prossimi appuntamenti con le elezioni regionali.

