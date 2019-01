Strage bus Avellino, Di Maio: capisco grido di dolore famiglie, ci riprenderemo Autostrade

«Non so quanto tempo ci vorrà, ma le autostrade ce le riprendiamo!». Così Luigi Di Maio in un post dedicato alle «vittime di Avellino e del Ponte Morandi».

«Il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Avellino dopo l'assoluzione dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci lo capisco e mi fa incazzare». «È dalla caduta del Ponte Morandi - ricorda - che come Governo stiamo lavorando per togliere le concessioni ad Autostrade...Ma ce la faremo a spuntarla».

