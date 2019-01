Strage bus Avellino, assolto ad di Autostrade Castellucci

Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato assolto nel processo per il bus caduto nella scarpata della A16 vicino ad Avellino. Per lui l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. Nella strage del bus caduto dal viadotto Acqualonga sulla tratta Napoli-Canosa, tra Nola e Avellino, avvenuta il 28 luglio 2013 hanno perso la vita 40 persone.

La richiesta della Procura per Castellucci era di 10 anni di reclusione. La stessa richiesta era stata formulata per gli altri dirigenti e dipendenti di Autostrade per l'Italia imputati nel processo. Al termine della lettura della sentenza da parte del giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi Buono si è scatenata la rabbia dei parenti delle vittime.

«Vergogna, questa non è giustizia». Grida nell'aula del tribunale di Avellino da parte dei familiari delle 40 vittime del bus finito nella scarpata nel 2013, dopo la lettura della sentenza che assolve Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia. «Castellucci è un assassino, hanno messo fuori un assassino», ha detto uno dei parenti delle vittime presenti in aula, dove poco dopo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado da parte del giudice è scoppiata la rabbia dei parenti, con urla e proteste contro Castellucci. «Giudice esci», ha gridato uno dei presenti. È

stato anche scandito più volte il numero «ottantatre», ossia il numero delle vittime, 40, sommato a quello dei morti per il crollo del ponte di Genova, che sono stati 43.

