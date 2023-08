Decreto Omnibus, Salvini: «Prelievo sugli extraprofitti delle banche». Caro voli e taxi, ok del Cdm. Via libera anche su giustizia e incendi

Aggiornamenti in evidenza

Dopo le 17 via al Cdm in cui il governo vaglierà una serie di misure tra cui l'aumento delle licenze dei taxi. Sul tavolo a palazzo Chigi due decreti omnibus. I provvedimenti spaziano dalla giustizia, con l'estensione delle intercettazioni e le pene più severe per i piromani, fino alla norma contestata sullo stop al tetto degli stipendi per il Ponte sullo stretto.