Nuova maggioranza: M5S, Pd, LeU e Autonomie, voto compatto contro il centrodestra

Nuova maggioranza in Senato: M5S, Pd, LeU e Autonomie hanno votato compattamente contro il centrodestra. In Senato, infatti, hanno votato insieme contro le mozioni di sfiducia al premier Giuseppe Conte presentate dalla Lega per domani, 14 agosto, e da FdI, per il 20 agosto: M5S, Pd, LeU e Autonomie, dunque, hanno votano insieme contro le proposte del centrodestra di mettere ai voti nei prossimi giorni la mozione di sfiducia a Conte. Compatte anche le forze di centrodestra che hanno invece sostenuto la richiesta di procedere fra oggi e il 20 agosto alle votazioni.

Renzi: Salvini ha fallito, torni ai mojito. Ora governo di responsabili

Salvini: «Sì al taglio dei parlamentari, poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte



Ultimo aggiornamento: 20:18

