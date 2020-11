Una strategia c’è. Il premier Giuseppe Conte ha cominciato a parlarne con gli altri leader europei. E Bruxelles il 2 dicembre dovrebbe dettare le linee guida comuni per la stagione sulle piste da sci in Europa e per il Natale. Perché senza una posizione comune dei Paesi europei sulla riapertura o, molto più probabilmente, per lo stop allo sci, si rischia davvero il pasticcio se dovesse mancare una linea comune tra Paesi della Ue. «Con Merkel e Macron siamo al lavoro per un protocollo europeo», ha annunciato Conte. Da parte sua, la Francia deciderà entro i prossimi 10 giorni «puntando ad essere coerenti quanto possibile con i nostri Paesi vicini», ha fatto sapere Palazzo Matignon.

L’emergenza turismo per la Commissione europea è in cima alla lista delle preoccupazioni per l’evoluzione dell’attività economica, al pari dei settori dei trasporti e della ristorazione. Tuttavia in questi giorni di avvicinamento alle feste di Natale e Capodanno la necessità di spegnere la seconda ondata di pandemia senza creare le condizioni per scatenare la terza, frena qualsiasi frettoloso ragionamento sulla possibilità di cambiare il quadro di coordinamento delle misure che limitano la libertà di circolazione nella Ue.

Il premier Conte ha detto di aver parlato ieri con il presidente Ue Michel indicando la necessità «di un coordinamento» delle decisioni a livello europeo sulla stagione sciistica in questa fase. A favore di un coordinamento, ha indicato Conte, sono anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron.

Certamente i flussi turistici durante le Feste resteranno subordinati alle regole di confinamento e di viaggio di cui restano competenti i singoli Stati e ciò di fatto limita i movimenti delle persone nelle città come in montagna. Né Bruxelles è in qualche modo coinvolta in particolare per il capitolo “settimane bianche” per riaprire le quali ci sono evidenti pressioni da parte degli operatori turistici, del sistema alberghiero e ricettivo per favorire gli afflussi.

Entro dieci giorni il governo francese deciderà se aprire le stazioni dello sci alpino: problema non facile perché in Alta Savoia, per esempio, si registra il tasso di contagiati più elevato del Paese. Le Regioni del Nord Italia chiedono regole chiare per l’apertura degli impianti tra cui la riduzione a metà delle presenze in funivie e cabinovie, tetti massimi agli skipass, impianti chiusi nelle zone rosse.

Per ora gli impianti sono per lo più chiusi in Italia, Francia e Austria. La Svizzera invita gli sciatori, invece, a patto che le stazioni sciistiche sottopongano le misure di protezione ai vari cantoni che devono approvarle, ha indicato l’ufficio federale della sanità.

La situazione non è chiara e non lo sarà ancora per molto. Il 2 dicembre la Commissione europea pubblicherà una nuova raccomandazione agli Stati membri della Ue sugli orientamenti generali che dovrebbero essere seguiti nelle decisioni che ogni Paese prenderà per organizzare i movimenti durante le Feste. Certamente la raccomandazione non affronterà gli aspetti più squisitamente economici della questione: qualcuno parla di svantaggi competitivi inevitabili se su un versante frontaliero si scia e su quello opposto no, tuttavia qui il punto di partenza è (o dovrebbe essere) la situazione epidemiologica non altro.

Il quadro di riferimento della Commissione resta l’approccio coordinato delle misure sulla circolazione all’interno della Ue: attualmente non ci sono restrizioni nelle regioni “verdi” (su un periodo di 14 giorni nella settimana precedente si è registrato un tasso di test positivi inferiore al 4% e meno di 25 casi di Covid-19 ogni centomila abitanti); quando ci si sposta da una zona arancione o rossa i governi possono chiedere di sottoporsi a un test o a una quarantena. La zona è arancione se il tasso di test positivi è pari o superiore al 4% ma ci sono meno di 50 casi ogni centomila abitanti oppure se il numero di casi è compreso fra 25 e 150 ogni centomila abitanti; è rossa se il tasso di positivi è pari o superiore al 4% ma il numero dei casi è pari o superiore a 50 oppure ci sono più di 150 casi sempre ogni centomila abitanti.

Cinque i principi base: ci si può spostare dalle regioni “verdi” senza alcuna restrizione; è sempre consentito tornare nel proprio Stato membro di cittadinanza o di residenza ; i cittadini non devono subire discriminazioni; le misure che limitano la libera circolazione devono essere proporzionate, ma in linea generale l’ingresso non dovrebbe essere negato; se viaggiano per lo svolgimento di funzioni essenziali o per necessità imprescindibili, i cittadini non saranno tenuti a sottoporsi a quarantena.



