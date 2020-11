Covid e Natale, Boccia: «No a spostamenti come in estate. Sci? Per ora non ci sono condizioni»

Covid e Natale. Ancora una frenata, dal fronte governo, su come gli italiani potranno passare il periodo delle festività. «Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo, lo dico con grande chiarezza», il messaggio lanciato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia alla Vita in Diretta. Cosa accadrà dopo il 3 dicembre viste le pressioni sul governo su piste da sci, feste, ristoranti e altre attività? Il ministro è stato categorico: no agli spostamenti a Natale come è avvenuto durante l'estate. E sull'apertura delle piste da sci: per ora non ci sono le condizioni, più in là si faranno le dovute valutazioni.

Le parole del ministro

«Non perdiamo il senso di comunità, molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venuto fuori nella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte», ha aggiunto Boccia, alla Vita in Diretta. «So che è dura, per le famiglie, per i ragazzi che vanno a scuola, per i lavoratori sanitari, e per tutti quanti noi però dobbiamo reggere ancora questo mese, dobbiamo tenerci per mano e sono sicuro che vinceremo e ne usciremo più forti di prima. Ma - ha concluso - non dobbiamo farci abbattere e perdere il senso di comunità che fa dell'Italia il Paese eccezionale che è».

