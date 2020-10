Covid, Conte: chiederemo stato emergenza fino al 31 gennaio

Stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il premier Conte conferma quanto anticipato dal Messaggero oggi in edicola: «Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio», ha detto il presidente del Consiglio ai giornalisti, a margine della visita alla scuola media 'Francesco Gesuè' a San Felice a Cancello (Caserta).

«Ieri - ha aggiunto - in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un aggiornamento, c'è stata una discussione e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, è richiesta la massima attenzione da parte dello Stato, delle sue articolazioni e anche dei cittadini. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga».

Intanto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati dopo i casi di Covid in Aula ha assicurato che «il Senato non chiude, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid». «L'accertamento della positività al Covid-19 di due senatori è stato affrontato con il necessario rigore ma anche con la consapevolezza che le attività devono andare avanti e garantire la continuità legislativa», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: 11:56

