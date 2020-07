Obbligo di indossare le mascherine, nuove regole per gli assembramenti e ancora stop a discoteche e sale da ballo al chiuso. Il 14 luglio il governo varerà alcuni aggiustamenti sulle misure di contrasto al coronavirus. Da martedì infatti scadranno le disposizioni attualmente in vigore e, oltre alla conferma di gran parte degli interventi con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre, ne saranno anche introdotti di nuovi. Misure che l’esecutivo, a partire dal ministro della Salute Roberto Speranza, ha intenzione di integrare per contenere assembramenti ormai all’ordine del giorno dalla fine del lockdown e quindi la possibilità di nuovi contagi. Ma cosa cambia per i cittadini?

Coronavirus, in Veneto morti e ricoveri stabili ma 16 nuovi contagi

Mascherine, sì al chiuso

Una certezza assoluta è che le mascherine ci faranno compagnia ancora per un bel po’ di tempo. Da martedì resterà infatti in vigore l’nei luoghi chiusi quando non si può garantire il distanziamento sociale. Insieme alle mascherine resteranno parte della nostra quotidianità anche le prassi che abbiamo acquisito negli ultimi mesi. Per cui, bisognerà ancora lasciare le proprieper entrare nei locali pubblici che dovranno essere sanificati, avere gli erogati di disinfettante per le mani all’ingresso. E, nel caso di uffici e centri commerciali, disporre anche di

Papa Francesco rompe il silenzio: «Penso a Santa Sofia, sono molto addolorato»



Guanti: no

Confermata la fine dell’era dei guanti monouso. Inizialmente raccomandati come protezione anti-Covid19, sono poi caduti in disgrazia e già dall’inizio dellanon sono più né obbligatori né raccomandati. Tuttavia le Regioni hanno tenuto a precisare che non saranno reintegrati perché aumentano solo le possibilità di un uso sbagliato.

Coronavirus, al matrimonio decine di invitati contagiati: muoiono i genitori degli sposi



Discoteche chiuse sino a fine mese

Coronavirus, il 14 luglio si vota sui divieti

Stando alle indicazioni attuali, martedì sarebbe dovuta essere la data prescelta per la riapertura delle discoteche. Al momento però sembra proprio che l’esecutivo continuerà aalmeno fino alla fine del mese di luglio. Tuttavia, come già accaduto in passato, alle regioni sarà consentito operare in deroga e autorizzare le riaperture. «Dovranno assumersene le responsabilità» ha però tuonato il ministro Speranza, in accordo con il ministro degli affari regionali Boccia.

Coronavirus, centinaia di anziani senza la quattordicesima: ecco perché



Assembramenti e spiagge, la stretta

Fiere, sagre e feste: ancora da decidere

Resterà in vigore il divieto di assembramento, soprattutto per via deiche vengono individuati nel Paese. Al centro dell’attenzione del Governo i controlli nei luoghi della movida, in quartieri e città di vacanza, e sulle spiagge. Con ogni probabilità saranno più stringenti per intervenire su aperitivi e cene.: negli ultimi giorni si sono moltiplicati le segnalazioni di stabilimenti che non rispettano il distanziamento tra ombrelloni e sdraio.Domani se ne saprà di più. Lunedì arriverà infatti li parere delche dirà la sua sui grandi assembramenti. L’idea sembrerebbe essere quella di rendere più stringenti i controlli su sagre, eventi pubblici e fiere o, anche in questo caso, chiedere alle regioni di farsi carico della situazione.

VOLI: QUARANTENA ED INTERDIZIONI

Dal 14 luglio sarà prorogato il divieto di ingresso per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Vale a dire i 13 Paesi finiti nell’occhio del ciclone qualche giorno fa, anche a causa dei cosiddetti voli triangolati. Per gli italiani che vivono o sono di passaggio in questi Stati, possono rientrare ma dovranno mettersi in quarantena. Obbligo di isolamento per 14 giorni anche per i passeggeri in arrivo dagli Stati Uniti.

Naya Rivera: l'ombra di un uomo, le ricerche, i complotti, la petizione: il giallo (senza fine) dell'estate

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA