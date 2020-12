Conte: «La task force, ce la chiede l'Europa, ma non sarà invasiva»

Sulla task force «occorrerà una riflessione ampia e condivisa. È chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Ue, che vuole un monitoraggio puntale, concentrato, centralizzato. Su questo però potremo tornare a ragionarci tutti insieme per trovare le migliori soluzioni nell'interesse collettivo. Non è pensabile, e non ci abbiamo mai pensato, che ci sia una struttura centralizzata che possa essere invasiva». Lo sottolinea, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso del vertice con la delegazione del Pd.

«Non è pensabile» una task force che «possa intralciare le prerogative, i poteri, le facoltà ma anche responsabilità che competono alle amministrazioni centrali, territoriali, periferiche. Mi dispiace che il dibattito pubblico abbia creato tale polverone. I ministeri, le regioni, i sindaci sono e rimarranno soggetti attuatori», spiega ancora il premier.

Conte, Rosato (Italia Viva): «La fiducia non c'è più, il premier l'ha sciupata»

«Sui temi adesso c'è una proposta sul tavolo, è chiaro che adesso è tutto da discutere ma dobbiamo farlo in modo serrato e continuo nelle prossime ore e nei prossimi giorni perché il Paese attende. Sarebbe imperdonabile arrivare tardi o sottrarre tempo al Parlamento. Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in Cdm prima della fine dell'anno, tra il 26 e il 31 dicembre. Andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo». Lo sottolinea, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando la delegazione Pd

