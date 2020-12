Conte, Rosato (Italia Viva): «La fiducia non c'è più, il premier l'ha sciupata»

«Ad oggi non c'è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Conte l'ha sciupata. La fiducia non c'è più non solo con noi, noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla se si vuole andare avanti». Così Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore di Italia Viva, ospite di 'Agendà su Skytg24. «Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito. Le dimissioni delle ministre Iv non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le nostre ministre». «Anche i ministri M5S non hanno apprezzato - prosegue rispondendo alla conduttrice che solleva il malcontento dei dem di cui ha parlato Matteo Renzi - che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione di 209 mld, senza discuterne con nessuno, secretando progetti. Una suddivisione che Conte pensava alle 9 del mattino il Cdm approvasse, insieme a misure che commissariavano Cdm e Parlamento. O la risolve il premier o per noi il governo è finito».

«C'è un problema di trasparenza, e noi di Iv non sosterremo mai un governo non trasparente - prosegue - Il ministro Amendola dice che non c'è nessuna Spectre? Sono contento, ma i progetti del Recovery fund sono secretati. Come si chiede a un ministro di approvare progetti secretati? È arroganza. C'è un'azione di un governo non trasparente che noi non sosterremo mai. Abbiamo fatto tante task force e stati generali inutili: c'è stato tempo perso». «Noi sul Recovery Fund - dice ancora Rosato - riteniamo che si debba discutere con le opposizioni: ci sono 15 Regioni governate dal centrodestra, non si può pensare di non discutere con loro di come utilizzare sul loro territorio le risorse europee. E poi bisogna coinvolgere le categorie produttive, le parti sociali, anche in sindacati. Noi dobbiamo usare queste risorse per una grande ricostruzione del Paese». «La capacità di programmazione non si può avere in un salotto romano con due-tre persone», accusa ancora Rosato, lamentando che la progettualità legate al Recovery «è stata costruita in stanze che nessuno conosce».

