Conte: «Mi aspetto nuova contrazione del Pil, ma riscatto nel secondo semestre»

Giuseppe Conte ammette l'ingresso dell'Italia nella recessione tecnica, come già annunciato dall'Istat nelle scorse settimane. «Mi aspetto un'ulteriore contrazione del pil, nel quarto trimestre», ha detto il premier parlando all'Assolombarda, a Milano. «Abbiamo dati congiunturali che non sono favorevoli - ha spiegato - Non dobbiamo girare la testa, il dato positivo è che non dipende da noi: la Cina, la Germania, che è il nostro primo Paese per l'export». Non è però mancata una nota di ottimismo: «Se nei primi mesi di quest'anno stenteremo, ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto, di ripartire con il nostro entusiasmo, soprattutto nel secondo semestre, lo dice anche l'Fmi». Ancora: «Abbiamo una economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo». Ultimo aggiornamento: 17:28