Conte torna a parlare del gasdotto Tap: «Ora infrastrutture per il territorio»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato Snam e le altre aziende che stanno realizzando il gasdotto Tap in Puglia a realizzare opere che migliorino le condizioni di vita delle popolazioni locali, interessate dall’approdo dell’infrastruttura, ma che sono contrarie per i timori legati al turismo. Parlando nel corso dell’evento Snam partners’ day in corso a Milano, il premier ha precisato che non si tratta di compensazioni.“Le realtà imprenditoriali che sostengono il Tap sono invitate a dare seguito ad azioni per il benessere delle popolazioni interessate all’opera - ha detto il premier - Stiamo pianifacando interventi che guarderanno al benessere e alla qualità della vita, come in campo ambientale anche a favore dei ragazzi, della loro formazione e occupazione, degli edifici scolastici, dell’efficientamento energetico, della banda larga, dei percorsi di formazione in campo turistico e albergiero o nel miglioramento degli spazi pubblici in quell’area di riferimento».