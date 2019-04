Castrazione chimica, la Lega ritira la proposta. Bongiorno: «Non è condiviso dal M5S»

​Castrazione chimica, la Lega ritira la proposta. La Lega ha ritirato l'emendamento alla legge contro la violenza sulle donne che avrebbe introdotto la castrazione chimica. Lo ha detto il ministro Giulia Bongiorno. «Siamo consapevoli - ha detto - che questo emendamento, in questa fase, non è condiviso dal M5S. Abbiamo una priorità, in questo momento, che è quella di fare andare avanti in maniera compatta il Governo e questo provvedimento» contro la violenza sulle donne.

Ultimo aggiornamento: 15:11

