Revenge porn, ok unanime al reato: standing ovation Fi-Pd alla Camera

Legge codice rosso, carcere per il revenge porn: sì all'emendamento alla Camera. Ok della commissione Giustizia della Camera a un emendamento unitario sul revenge porn. L'opposizione è soddisfatta e rinuncia ai tempi per i sub emendamenti. Il testo approvato dalla commissione Giustizia di Montecitorio ed che ora va in Aula, prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto viene punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. «È una vittoria delle opposizioni», esulta Laura Boldrini, mentre Federica Zanella di Fi puntualizza il testo riprende quello a sua firma «aggiungendo il reato di divulgazione e l'aumento di pena per le condotte realizzate ai danni di disabili.

Alla ripresa dei lavori verrà presentato un nuovo emendamento della commissione, condiviso da tutte le forze politiche, da parte della relatrice del provvedimento Stefania Ascari del Movimento 5 stelle.

Forza Italia ritira nell'Aula della Camera il proprio emendamento sul revenge porn alla legge sul 'codice rosso' in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di cui prima firmataria è Federica Zanella in seguito alla presentazione di un'altra modifica del testo da parte della commissione che lo recepisce per intero. Lo annuncia la capogruppo Maria Stella Gelmini. «Rispetto alla brandizzazione della proposta ha prevalso la tutela delle donne. Come donne parlamentari siamo orgogliose di questo risultato. Il testo Zanella è migliorato ed è la proposta di tutto il Parlamento, a dimostrazione che su questi temi deve esserci piena condivisione».

