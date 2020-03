Coronavirus, salta l'evento M5S per Gianroberto Casaleggio: sarà in videoconferenza

Ultimo aggiornamento: 17:57

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus porta un'altra cancellazione di evento: salta #Sum l'incontro del 4 aprile di Ivrea nato per ragionare di Futuro ricordando Gianroberto Casaleggio nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. L'appuntamento però non verrà cancellato completamente: semplicemente si terrà «a distanza».Leggi anche:-> Coronavirus, tensione nella maggioranza. M5S accusa il Pd: incontrate le imprese da soli come Salvini Le modalità non sono ancora stabilite ed anzi Davide Casaleggio e l' Associazionehanno chiesto agli esponenti del M5s chiamati ad intervenire a contribuire con un'idea.«La situazione di questi giorni ci ha convinto a realizzare un SUM#04 differente dalle edizioni precedenti. Il tema attorno a cui ci concentreremo sarà il futuro, ma in modi differenti, più digitali ed interattivi che non richiederanno la presenza fisica» è il messaggio inviato ai partecipanti che contiene anche la richiesta di collaborazione:«Abbiamo poco tempo per riorganizzare l'evento per cui ti sarò grato per tutti gli spunti che vorrai darmi per creare un evento sempre indimenticabile, ma a distanza».