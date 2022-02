Grillo incontra Conte e Di Maio: giro di colloqui con M5S e legali a Roma per decidere i prossimi passi del partito

Giornata di incontri cruciali a Roma per Beppe Grillo e per la delicata situazione del Movimento 5 stelle. Il garante del M5S ha avuto un lungo incontro questo pomeriggio con Luigi Di Maio per fare il punto. Al termine del lungo colloquio bocche cucite sui contenuti. Prima del ministro degli Esteri c'è stato anche un colloquio con Giuseppe Conte. A chiedere un incontro a due, riferiscono all'Adnkronos fonti beninformate, sarebbe stato Conte, per decidere insieme al garante la strada da battere per uscire dall'angolo, dopo che il Tribunale di Napoli ha di fatto congelato i vertici pentastellati, compresa la nomina dello stesso Conte a presidente del Movimento. Grillo, dopo un giro di incontri con altri esponenti del Movimento, dovrebbe vedersi nuovamente con l'ex premier per tirare le fila.

Sullo sfondo il ruolo di Rousseau, con la 'war room' milanese che in questi ultimi giorni sarebbe tornata a farsi sentire -i rapporti tra Grillo e Davide Casaleggio in realtà non si sarebbero mai interrotti - per mettere nuovamente a disposizione la propria piattaforma. In queste ore un post su Instagram che testimonia la presenza a Roma di Enrica Sabatini, compagna di Casaleggio Jr e socia dell'associazione, ha destato parecchi sospetti su un possibile incontro con Grillo, rimbalzando sulle chat interne al Movimento. In realtà, fonti 5 Stelle spiegano che "lady Rousseau" sarebbe nella Capitale per la presentazione del suo libro in uscita, mentre Casaleggio sarebbe rimasto a Milano.

Grillo ha incontrato anche la capogruppo al Senato Mariolina Castellone e il legale Andrea Ciannavei. «M5S spaccato? No, assolutamente», ha risposto l'avvocato arrivando nell'hotel dove soggiorna il fondatore del M5S. «Se Conte resta leader? Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca per cercare di trovare la soluzione migliore per tutti», ha detto poi lasciando l'hotel.