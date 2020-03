Coronavirus, tensione nella maggioranza. M5S accusa il Pd: incontrate le imprese da soli come Salvini

Cambiano i governi, ma la polemica no. Domani Il segretario del Pd Nicola Zingaretti incontrerà con il vicesegretario Andrea Orlando e una delegazione del partito, le forze sociali e produttive per confrontarsi sulle misure da mettere subito in campo per aiutare e sostenere l'economia dopo l'emergenza Coronavirus. La riunione è alle 10.30 al Nazareno, sede del Pd. Al tavolo parteciperanno rappresentanti della CNA, di Confapi, Confartingianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Italia divisa in 3 zone: stretta per tutte le Regioni. Ecco il decreto del governo

Fin qui l'iniziativa dei dem. Che però non è andata giù agli alleati del M5S. «Sembra si assistere alle stesse scene viste lo scorso anno con la Lega e Salvini» quando, in vista della manovra, Salvini convocava al Viminale le parti sociali. Per il M5S certe «azioni unilaterali» sono fuori luogo anche perché «se si parla di unità e compattezza» non si posso compiere fughe in avanti «o vedere stamattina Gualtieri» a 9 colonne «dare dettagli sullo sforamento del deficit.

Un tavolo, quello di domani organizzato dal Pd con i sindacati, che nel M5S si definisce «assolutamente fuori luogo» anche alla luce del fatto che «per mercoledì prossimo il presidente Conte aveva già annunciato tavolo con le parti sociali. Ma o procediamo tutti allo stesso modo, oppure si rischia il liberi tutti. A tutto danno del Paese», ragionano i vertici pentastellati. Dal Pd ecco la risposta alle polemiche: «Sono incomprensibili, Salvini faceva gli incontri al Viminale contro Conte. Zingaretti al Pd per sostenerlo».

Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA