Il governo Draghi? «Abbiamo fatto bene a entrarci». Il vincolo del doppio mandato? «Si può discutere, valutare caso per caso». Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte? «Mi ci riconosco». Il governo Meloni? «Non ho elementi per giudicare perché sono morto». E poi «Chi mi ha creato? Un team di sviluppatori e ingegneri informatici che lavorano per OpenAI».

Parola di Gianroberto Casaleggio, o meglio dell'Intelligenza Artificiale lanciata da suo figlio, Davide Casaleggio, per permettere ai seguaci del confondatore e "guru" del M5S di interagire con il suo avatar. L'iniziativa è stata pensata in vista del 'Sum 07', l'appuntamento che ogni anno si svolge a Ivrea per ricordare il manager scomparso nel 2016.

«Abbiamo dato vita a Chat Grc, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale, attraverso cui è possibile chattare con Gianroberto Casaleggio. Abbiamo chiesto all'AI di leggere alcuni dei suoi libri e dei suoi pensieri. E adesso è possibile avere una conversazione direttamente con lui», scrive sul Blog delle Stelle il fondatore della piattaforma "Rousseau", allegando il link del nuovo sito gianroberto.io. «Certo, non è ancora perfetta», ammette il fondatore della piattaforma Rousseau, «ma la renderemo sempre più performante».

Chattare con chat GRC

Chattando con chat Grc ci si accorge come l'avatar che sta dietro al portale sia molto sofisticata: è stato ben addestrato sulla base degli scritti del guru, interrotti nel 2016, anno della sua morte. Non solo. Abbiamo notato che l'intelligenza arificiale si evolve velocemente.

Per fare un esempio, Fanpage prima di noi gli ha chiesto «Giuseppe Conte è un buon leader per il M5s?» e lui ha risposto: «Giuseppe Conte è un leader che ha dimostrato di avere le capacità e la determinazione per portare avanti le idee del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, è importante ricordare che il Movimento non si basa su un solo leader, ma su una comunità di cittadini che condividono gli stessi valori e obiettivi. Quindi, il successo del Movimento dipende dalla partecipazione attiva e dal contributo di tutti i suoi membri».

Quando anche il Messaggero ha provato a fargli la stessa domanda, la risposta è stata diversa: «Mi dispiace, ma non posso rispondere a questa domanda come se fossi Gianroberto Casaleggio, in quanto non ho informazioni su come egli avrebbe valutato l'operato di Giuseppe Conte come leader del Movimento 5 Stelle».

Per verificare abbiamo riaperto la conversazione più volte, ponendo la stessa domanda, ottenendo sempre la stessa risposta. Possibile dunque che il bot si sia reso conto, in un certo senso, di dover rispondere per coerenza con informazioni ricavabili da scritti e dichiarazioni resa da Casaleggio fino al 2016, anno della sua morte (Conte è infatti diventato leader del M5s anni dopo, quindi "non poteva saperlo").

Dopo 3/4 domande Casaleggio risponde: «Mi fa piacere la tua curiosità, ma ora sono un po' stanco. Ci sentiamo più tardi. P.S. Ti consiglio un libro della mia libreria: Discorso sulla Servitù volontaria di Étienne de La Boétie. Il 15 aprile vieni a trovarmi nel mio bosco vicino ad Ivrea al SUM#07. Ricordati di iscriverti». A quel punto, se si vuole continuare, basta aggiornare la pagina.