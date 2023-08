Mercoledì 2 Agosto 2023, 12:38

Chi interpreterà il personaggio di Silvio Berlusconi nel nuovo film che racconta, anche, il mondo del Cavaliere? Tra i parlamentari del centrodestra molti si fanno questa domanda, affettuosa, perché rivedere un simil Silvio sul grande schermo o su una piattaforma televisiva è per loro una gioia sincera e un tuffo nella nostalgia. Il film è quello a cui stanno lavorando i figli di Ennio Doris - banchiere amicissimo di Berlusconi, scomparso a 81 anni nel novembre 2021 e fondatore con Silvio di Mediolanum, costola finanziaria dell’impero del Cav - e del progetto di sta occupando Massimo Doris, il figlio, insieme alla sorella Sara che è anche sceneggiatrice e che sul padre sta scrivendo una biografia. Il tandem Doris-Berlusconi è quello che ha fatto grande le aziende del Cav e ha dato a Mediolanum un ruolo cruciale nella storia economica e finanziaria del nostro Paese. Un personaggio tale, Ennio Doris, che a lui ha dedicato un “corto” perfino una star del cinema italiano, Ferzan Ozpetek, con il suo «L’uomo che inventò il futuro». Sarà centrale la figura di Silvio ovviamente nel nuovo film voluto dalla famiglia e che è attesissimo dal mondo politico berlusconiano e post-berlusconiano.

Le ipotesi

Si sprecano le scommesse su chi in scena farà la parte del Cavaliere.

Il sogno dei più è Luca Zingaretti, perché ci metterebbe pochissimo ad assomigliare a Berlusconi, anche per la statura e per la capigliatura diradata e questo aiuta. Ma soprattutto è carismatico e il Silvio cinematografico non può non avere quel carisma che aveva il Silvio reale. Ma chissà se i sogni si avverano. C’è chi propone l’ottimo Fabrizio Gifuni, ma troppo alto, troppo poco adatto alla geniale leggerezza del personaggio Berlusconi mentre gli riescono sicuramente bene le interpretazioni di Moro (nella mini serie di Marco Bellocchio), per non dire della sua bravura nella parte di Alcide De Gasperi nel film di Liliana Cavani. A Gifuni sono più congeniali le figure mistiche democristiane che quelle ludiche berlusconiane.

Gli altri possibili candidati

Fioccano altre ipotesi e desideri. E nel Parlamento che sta per chiudere per ferie, tra i divanetti del Transatlantico e la buvette, viene mimato un derby dove tutti tifano per uno e quasi nessuno per l’altro. Ovvero: la parte di Silvio la può fare meglio Tony Servillo, che già è stato Berlusconi in «Loro» di Paolo Sorrentino, oppure Elio de Capitani che è stato uno di quelli che ha fatto Silvio (interpretato nell’ultima celeberrima scena direttamente dal regista Nanni Moretti) nel «Caimano». Per somiglianza fisica e per attitudine tutti puntano sul secondo dei due. L’importante è eternare il Cav e immortalare in un lungometraggio il suo sodalizio con l’amico Ennio e il ruolo che nella vicenda italiana ha avuto e ha ancora (tra Massimo e Pier Silvio c’è un ottimo rapporto) Mediolanum.

La regia

Nel frattempo, tutti si chiedono: a quando un film su Berlusconi - di cui il prossimo anno ricorre il trentennale come fondatore di Forza Italia - realizzato da suo mondo, e non dai nemici? Lo potrebbe scrivere Paolo Del Debbio l’enfant prodige del ‘94? In Forza Italia molti tifano come possibile produttore per Tarak Ben Ammar, che è stato vicinissimo a Berlusconi nello show business internazionale e un sincero estimatore del Cav. E ancora: a chi la regia? Piacerebbe tanto Giulio Base, marito del famoso agente di artisti Tiziana Rocca ma soprattutto regista - amato anche a destra e legato al mondo cattolico dei Bernabei - di grandi fiction come Don Matteo. Base è stato anche, come attore, in modalità cammeo, il guardiaspalle di Nanni Moretti nel «Portaborse». Ma certamente un film di Base su Berlusconi non avrebbe niente di morettiano.