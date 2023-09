Live F1, GP Monza in diretta: Verstappen al comando davanti a Sainz, Perez supera Leclerc

38° giro - Perez non riesce a togliersi di dosso Leclerc che gli è soltanto a 4 decimi. Sainz è secondo con 1"4 su Perez

36° giro - Verstappen Sainz Perez Leclerc Russell Albon Norris Piastri Hamilton Alonso Sargeant Bottas Hulkenberg Stroll Ocon Lawson Zhou Gasly Magnussen

35° giro - Verstappen +8" Sainz mentre Perez non riesce ad allontanarsi da Leclerc

34° giro - Verstappen +7"4 Sainz, Lawson e Zhou ai box per montare gomme medie

32° giro - Perez porta a compimento l'attacco su Leclerc superandolo all'imbocco della Prima Variante

Perez attacca Sainz alla Prima Variante, ma non riesce il sorpasso.

Ci riprova alla Roggia, ma Leclerc si difende duramente e Perez va sull'erba

30° giro - Verstappen +5"8 Sainz +6"8 Leclerc +7"5 Perez +13"7 Russell +25"8 Albon +26"6 Norris +27"8 Piastri +32"4 Hamilton +33"8 Alonso poi Lawson Zhou Sargeant Hulkenberg Gasly Bottas Stroll Magnussen Ocon

29° giro - Hamilton supera Alonso per il nono posto

Hamilton rientra decimo con le medie dietro ad Alonso

Sainz sorprende Hamilton alla Ascari, Leclerc riesce a passare la Mercedes alla Parabolica. Hamilton rientra ai box per il suo primo pit-stop

27° giro - Verstappen ha 3"8 su Hamilton che viene raggiunto da Sainz Leclerc e Perez

Verstappen supera facile Hamilton, che è partito con gomme dure. Sainz è terzo a 4"8 dalla Red Bull, vicino a lui Leclerc e Perez. Russell sesto è penalizzato di 5" per essere arrivato lungo alla Prima Variante dopo essere uscito dai box ostacolando Ocon che stava arrivando.

25° giro - Piastri fa il pit-stop, primo diventa Hamilton seguito da Verstappen

23° giro - Norris al pit-stop, Piastri leader con 1" su Hamilton e 3" su Verstappen

In testa sono ora le due McLaren con Piastri e Norris, terzo Hamilton poi Verstappen Sainz Leclerc Perez

Perez rientra dietro alle due Ferrari che sono in lotta tra di loro

22° giro - Pit-stop per Perez e Alonso, gomma dura per tutti e due

Leclerc va all'attacco di Sainz alla Roggia, ma ancora lo spagnolo tiene la posizione

Leclerc rientra mentre arriva Sainz, lo spagnolo rimane davanti alla Prima Variante.

21° giro - Pit-stop per Verstappen e Leclerc, Perez nuovo leader del GP

20° giro - Pit-stop per Sainz e Russell, gomme dure per entrambi

Intanto hanno montato gomma dura Albon Lawson Zhou Sargeant e Hulkenberg

18° giro - Verstappen se ne è andato, 3" di vantaggio su Sainz che ha alle spalle Leclerc. Perez quarto è a 2"3 da Leclerc poi Russell Piastri Norris Hamilton Alonso Bottas Ocon Stroll Albon Lawson Zhou Sargeant Hulkenberg Gasly Magnussen

16° giro - Verstappen ha già messo 1"3 su Sainz

15° giro - Sainz alla Prima Variante blocca la ruota anteriore sinistra, in uscita Verstappen affianca la Ferrari e i due arrivano appaiati alla Roggia. Verstappen non perde l'occasione e passa al comando

14° giro - Russell e Perez arrivano lunghi alla Prima Variante e la tagliano, il messicano è davanti, ma ricede la posizione per non incorrere in una penalità

13° giro - Sainz Verstappen Leclerc Russell Perez Albon Piastri Norris Hamilton Alonso Lawson Hulkenberg Sargeant Bottas Ocon Stroll Zhou Gasly Magnussen che ha fatto il pit-stop, gomma media per lui

Pit-stop per Gasly che monta gomme dure

11° giro - Perez punta Russell, ma l'inglese frena tardissimo alla Prima Variante e rimane quarto

10° giro - Sainz guida in maniera perfetta e riesce a tenere Verstappen a 30 metri sul rettifilo principale non permettendo all'olandese di avere la giusta scia

8° giro - Sainz riesce a tenere Verstappen dietro di sè, Leclerc prova ad avvicinare l'olandese, battaglia tra Russell e Perez per il quarto posto

6° giro - Verstappen attacca Sainz, ma alla Prima Variante lo spagnolo non concede spazio e si rischia anche il contatto

5° giro - Sainz rimane primo con 6 decimi su Verstappen e 1"2 su Leclerc

4° giro - Sainz tiene la testa, ma Verstappen si avvicina ed à 4 decimi. Terzo Leclerc a 1"3 dall'olandese. Più staccato Russell seguito da Perez Albon Piastri Norris Hamilton Hulkenberg Alonso Lawson Sargeant Bottas Zhou Ocon Gasly Stroll Magnussen

1° giro - Sainz tiene il comando davanti a Verstappen, duello Piastri Albon per la sesta piazza. Albon riesce a passare l'australiano alla Roggia

Partenza perfetta di Sainz che precede Verstappen poi Leclerc Russell Perez Piastri Albon Norris Hamilton Hulkenberg

Pochi secondi al via del GP d'Italia

Pronti per un nuovo giro di ricognizione

Partenza programmata per le 15.20

Tsunoda si era qualificato in una buona 11esima posizione. Veramente sfortunato il giapponese

Partenza rinviata, i meccanici tornano sullo schieramento per assistere le loro monoposto

L'Alpha Tauri di Tsunoda è ferma in una posizione sfortunata, lontana dalle aperture di sicurezza.

Nel box Ferrari, Gerhard Berger che vinse con la Rossa il GP d'Italia del 1988

Le altre monoposto stanno arrivando in griglia, ma per permettere ai commissari di recuperare la monoposto di Tsunoda, la partenza è abortita e si va per un altro giro di ricognizione

Tsunoda deve parcheggiare la sua Alpha Tauri per noia al motore mentre era vicino alla Parabolica

Sono 53 i giri in programma

Pochi secondi al via del giro di ricognizione

A parte Hamilton, Magnussen e Bottas, che partono con le gomme dure, tutti gli altri sono con le medie

Presente a Monza il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha fatto visita alla griglia di partenza

Carlos Sainz primo, Charles Leclerc terzo. In mezzo alle due Ferrari c'è lui, Max Verstappen con la imbattibile Red Bull-Honda che ha vinto tutti i GP disputati fino a oggi con l'olandese e Sergio Perez. Gare Sprint comprese. L'occasione per il team di Maranello, e proprio nel teatro di casa di Monza, è forse irripetibile questa stagione. Ma non sarà facile. Certo, le ultime modifiche aerodinamiche portate per la SF23 per uno dei circuiti più veloci del mondiale, sono state azzeccate e rimane tutto da vedere se in gara, il punto debole della Ferrari, questa volta Sainz e Leclerc riusciranno a contenere la Red Bull. Lo scopriremo tra pochi minuti. Attenzione anche a Perez, che parte dalla quinta piazzola e farà di tutto per liberarsi di George Russell (quarto) per lanciarsi all'inseguimento dei primi tre.

MotoGp, incidente Bagnaia: il pilota è cosciente