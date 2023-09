Superbonus, Giorgetti a Cernobbio: «Se ci penso mi fa venire il mal di pancia. Faremo una legge di bilancio prudente»

Cernobbio, ecco cosa ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. «A pensare al superbonus mi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi». La guerra in Ucraina «ha già un perdente certo: è lo stato dell'economia europea, tanto che l'esecrato intervento dello Stato è tornato di moda». Poi Giorgetti ha parlato sull'imposta sugli extraprofitti: «Sicuramente potrà essere migliorata, quello che non accetto è che si dica che è una tassa ingiusta, è una tassa giusta. Vi posso assicurare che alla fine, nella sua versione definitiva, tutti quanti la potranno apprezzare».

«Faremo una legge di bilancio prudente e che tenga conto delle regole di finanza pubblica» dice il ministro Giorgetti e si leva qualche 'sasso dalla scarpà: «a proposito di superbonus e dei 100 miliardi, questo governo ne ha pagati 20 e altri 80 sono da pagare, ma tutti hanno mangiato e poi si sono alzati dal tavolo».

Nucleare, Salvini: «Il governo durerà 10 anni. Nucleare? Entro 10 anni la prima produzione di energia»

Cernobbio, cosa ha detto Nordio

«Non c'è nessuno slittamento» nella tempistica della riforma della Giustizia dice il ministro Carlo Nordio al Forum Ambrosetti. «Abbiamo portato un cronoprogramma, è già stato approvato dal Cdm in una prima parte; ha comportato delle proposte sulle riforme del codice e diritto penale, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio.

Abuso di ufficio

Sull'abuso di ufficio «tutti i sindaci, a cominciare da quelli del Pd, sono venuti in processione chiedendone l'abolizione. Su 5mila indagini che si fanno, meno di 6 o 7 arrivano a una condanna che, tra l'altro, è estremamente platonica». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como). «Abbiamo intasato tribunali di questo reato che alla fine provoca la cosiddetta paura della firma - ha concluso - nessuno firma più nulla perché ha paura di essere inquisito».

Cause civili

«L'unico settore in cui siamo un pò ritardo per quanto concerne l'adeguamento alle direttive del Pnrr riguarda lo smaltimento dell'arretrato. Non voglio fare polemica con chi ha concordato questa specie di contratto, ma pensare di eliminare il 90% degli arretrati delle cause civili è una sorta di 'Alice nel paese delle meravigliè». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Forum Ambrosetti. «Ce la metteremo tutta - ha aggiunto - e cercheremo di convincere l'Europa che la nostra è una direzione irreversibile che sta producendo i primi risultati».