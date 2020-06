2 Giugno, Meloni e Salvini a piazza del Popolo gridano «dimissioni». Ma ressa e poche mascherine

Al via a piazza del Popolo la manifestazione simbolica con cui il centrodestra ha scelto di festeggiare il 2 giugno. Alcune persone sono senza mascherine però. Come annunciato si sta srotolando un lungo tricolore, che presto entrerà a via del Corso. Tantissimi i parlamentari presenti tutti con la loro mascherina. Qualcuno urla «dimissioni, dimissioni», «libertà libertà». Giorgia Meloni è arrivata a piazza. Per la leader di Fdi foto con i manifestanti all'interno del box stampa vicino al tricolore. «Conte, Conte vaffa...». È poi l'inno di Mameli. Ormai la manifestazione «simbolica» del centrodestra si è trasformata in un «mini corteo», con slogan anti-governativi e canti. A fianco dei leader centinaia di fan che stanno seguendo la manifestazione con i cellulari per fare foto e dirette Facebook.

Salvini attacca il reddito di cittadinanza: «Meglio sospenderlo»

Zingaretti: «Bis della Raggi? Una minaccia per i romani»

Quella di oggi «è una giornata di ascolto, memoria e di passaggio visto che domani finalmente cadranno i muri tra Regioni», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, spiegando, nel suo intervento ad Agorà su Rai3 in collegamento da Piazza del Popolo, le ragioni della manifestazione. «Vogliamo raccogliere le proposte degli italiani dimenticati e che vogliono rialzarsi e portarle nel Palazzo», ha detto Salvini. «Serve una grande strategia per il Paese e deve essere costruita in Parlamento da tutte le forze politiche, ascoltando il mondo della grande industria, dei piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti agricoltori, liberi professionisti e partita Iva. Serve far ripartire l'Italia. Lo dobbiamo fare con grande impegno», ha spiegato Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia a margine della manifestazione unitaria del centrodestra a Piazza del Popolo.

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA