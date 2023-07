Rapporto 20e30 sulle politiche giovanili, i temi più sentiti: dall'indipendenza economica alla transizione ecologica

Potersi formare ed entrare nel mondo del lavoro più facilmente, con indipendenza economica e una casa propria, in un Paese che sia più attento alla transizione ecologica e digitale e in cui siano garantiti maggiori diritti civili e sociali. Queste, in una frase, le aspirazioni e i desideri dei giovani raccolte dall’organizzazione e centro studi per le future generazioni «20e30» che ha presentato oggi, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, un Rapporto sullo stato delle politiche giovanili dall’inizio della legislatura. Il convegno, organizzato in media partnership con RaiNews 24 e moderato dalla giornalista Roberta Rizzo è iniziato con i saluti istituzionali dell’On. Anna Ascani (PD), Vice Presidente della Camera dei Deputati, che ha dichiarato: «sono troppi i giovani che non hanno fiducia nella classe politica e che non partecipano al voto, questo è un dato che deve preoccupare tutti. Dobbiamo coinvolgere i giovani e non solo citarli, è necessario un forte protagonismo giovanile a tutti i livelli istituzionali. Occorre poi ascoltare le loro richieste sui diversi temi: scuola, ambiente, diritti civili, questione abitativa, le sfide non mancano, tocca alla politica essere concreta nelle azioni per diventare credibile».

Rapporto 20e30, cos'è e cosa dice

Tra i relatori, l’On. Alessandro Cattaneo, Vice Coordinatore nazionale di Forza Italia: «ho sempre sostenuto che, specialmente in politica, sia importante partire dai giovani e puntare su di loro. I giovani devono essere protagonisti già oggi, in questo tempo, e non all’interno di schemi e limiti pensati in maniera artificiosa.

Protagonisti a titolo pieno della nostra società dove possono portare punti di vista preziosi e tanta energia. Dobbiamo essere in grado, come classe dirigente, di dar loro delle opportunità in grado di soddisfare le loro aspettative.

Il convegno di oggi, di cui mi sono fatto promotore, dimostra che ci sono diverse istanze. Sta alla politica coglierle e esprimerle al meglio. Con questo governo cominciano ad arrivare alcuni segnali, misure che coinvolgono in prima persona i giovani, penso al voto per gli studenti fuori sede e alle misure fiscali che vanno ad agevolare principalmente i giovani lavoratori» e l’On. Luca Toccalini, Segretario della Lega Giovani: «purtroppo dopo la pandemia la questione giovanile è diventata sempre più una piaga sociale. La Politica ha il compito di sconfiggerla, coinvolgendo tutte le generazioni di giovani. Per questo, sul tema ho presentato una commissione d’inchiesta, volta a coinvolgere ragazze e ragazzi all’interno delle istituzioni italiane» L’On. Alessandra Todde, Vice Presidente e deputata del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: «l’adozione di politiche sostenibili ed efficaci per le future generazioni è più che mai urgente.

La testimonianza di ciò è il continuo aumento del numero di ventenni e trentenni che decidono di fuggire all’estero o dai propri luoghi di residenza, incrociati con gli alti livelli di sfiducia verso la classe politica. È nostro compito ascoltare e valorizzare esperienze come quella di 20e30 per comprendere al meglio le esigenze e le speranze delle nuove generazioni e farsi portavoce di politiche che gli permettano di costruirsi un futuro in Italia». Molta soddisfazione per la forte presenza istituzionale da parte degli organizzatori. «Siamo nati in forma quasi spontanea, durante la campagna elettorale, per chiedere un maggiore impegno della politica, e oggi presentiamo in forma strutturata un’analisi sullo stato delle politiche giovanili dall’inizio della legislatura, con la presenza e il contributo di esponenti attraverso tutto l’arco parlamentare» - ha dichiarato Lorenzo Pavanello, Presidente di 20e30, che ha poi continuato: «Volgere lo sguardo ai giovani significa investire anche sull’aumento della competitività del Paese. La nostra analisi mostra che l’Italia è pronta, ma serve fare di più e serve un impegno bipartisan, o non ci sarà futuro. L’impegno non può passare solo attraverso l’ascolto delle istanze ma anche attraverso un’adeguata presenza dei giovani all’interno delle istituzioni che oggi sono sotto rappresentati».

A guidare l’indagine cinque aree tematiche, raccolte e selezionate nel corso della campagna elettorale delle politiche di settembre 2022 e oggetto di approfondimento sul piano politico, sociale ed economico. Dal piano nazionale a quello europeo, con un occhio sul PNRR, il Rapporto fa il punto sul livello di accesso al prestito d’onore universitario e il divario tra necessità formative ed esigenze di preparazione del mondo lavorativo; welfare aziendale e impatto sulla produttività della settimana lavorativa a quattro giorni; fenomeno dell’eco-ansia attraverso il ricorso ad una consultazione pubblica tra gli under 35; impatti su salute mentale ed economia di una società più inclusiva verso le persone LGBTQ+; regolamentazione del mercato degli affitti per i giovani e offerta di immobili più accessibile. Sono intervenuti, nel corso dell’evento: On. Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati; On. Alessandro Cattaneo, Vice Coordinatore nazionale e deputato di Forza Italia; On. Luca Toccalini, Segretario Lega Giovani e deputato della Lega; On. Alessandra Todde, Vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle; Prof. Luciano Monti, Docente di Politiche Eu dell’Università LUISS Guido Carli e Condirettore Scientifico Fondazione Bruno Visentini; Mattia Angeleri, Direttore dell’Osservatorio 20e30; Giulia Sonzogno, dottoranda in Urban Studies & Regional Science, Social Sciences, presso il Gran Sasso Science Institute. 20e30 è l’organizzazione e centro studi per le future generazioni. Il suo obiettivo è portare all’attenzione dei decisori pubblici il punto di vista dei giovani sulle politiche che li riguardano in prima persona e colmare il gap di rappresentanza giovanile all’interno delle istituzioni.