Le magnifiche sette. Le sfide ai ballottaggi del 28 e 29 maggio dopo il primo round, che si è concluso 4 a 2 per il centrodestra, si giocano per i capoluoghi di provincia in sette città. Che sono in bilico e in cui seppure senza accordi di apparentamento formali il centrosinistra spera di recuperare il gap, mentre il centrodestra confida nella tenuta dei risultati.