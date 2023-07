Voto agli studenti fuori sede, c'è il sì della Camera: 159 favorevoli

Votare in un Comune in cui non si è residenti? C'è il via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che consentirà di votare agli studenti fuori sede. Il testo conferisce delega al governo a porre in essere entro 18 mesi dal via libera definitivo gli atti che consentano, nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, in modo tale da garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico.

Voto ai fuori sede per motivi di studio, lavoro o cura

I decreti legislativi dovranno disciplinare l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie.

L'esercizio del diritto di voto fuori del comune di residenza è circoscritto agli elettori che si trovano fuori dal comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cura. Andranno poi rimodulate le tariffe agevolate che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di iscrizione elettorale.