L'ambasciatore Sessa: «Il discorso dimesso di Putin? Un'occasione da cogliere per la diplomazia»

L'ambasciatore Sessa, che ha rappresentato l'Italia alla Nato, nella ex Jugoslavia, a Pechino e in Iran, commenta la parata e il discorso di Putin del 9 maggio: "Parole dimesse e nessuna escalation, come prevedeva qualche presunto esperto. Piuttosto proprio questo 9 maggio è il momento di far ripartire un'azione diplomatica seria. E si coinvolga la Cina: non con i tweet, ma andando a Pechino e passandoci qualche giorno".