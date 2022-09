Elezioni politiche 2022, chi ha vinto e chi ha perso

Un partito che ha moltiplicato i voti in 4 anni, Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni diventa la prima forza politica italiana. Il Movimento 5 stelle non è morto. Il PD che è andato alla guerra con un "campo stretto", senza Terzo polo. Forza Italia ha tenuto e la Lega crolla, anche nei suoi territori d'elezione. In dieci minuti di questa puntata del podcast Zoom, Ernesto Menicucci, capo della redazione politica del Messaggero, ci spiega come sono andate queste elezioni politiche 2022.

