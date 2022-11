Elezioni regionali, Lazio e Lombardia: perché è importante il primo voto dopo le Politiche

Elezioni Regionali - L'elezione dei presidenti di Regione sono il prossimo test per i partiti e per le coalizioni dopo le Politiche dello scorso 25 settembre. Si vota in Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Molise. Per il centrosinistra si tratta di capire con chi stringere un'alleanza duratura e competitiva (in questa puntata cerchiamo anche di tratteggiare un identikit dell'elettore che andrà alle primarie Pd del 19 febbraio). Per il centrodestra è il momento del confronto con i propri territori di elezione: a Roma Fratelli d'Italia è risultato il primo partito e anche in Lombardia la coalizione di centrodestra non può permettersi di rompere una tradizione politica. Tema "Regionali" in questa puntata del podcast Zoom: Stefania Piras ne parla con Ernesto Menicucci, capo del servizio Politico del Messaggero.