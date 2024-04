Tracce - Delitti imperfetti: arriva la seconda stagione - TEASER

Il delitto perfetto non esiste: parlano i corpi delle vittime e parlano anche le scene del crimine. Ma soprattutto vale un principio: chiunque entri in posto o tocchi qualcuno lascia una traccia di sé e si porta via qualcos'altro. A ricordarcelo fu, nella precedente stagione di Tracce - un podcast de Il Messaggero su casi riaperti e risolti grazie all'analisi dei dettagli - un'investigatrice che riassunse il pensiero del criminologo francese Edmond Locard: "Chi commette un crimine lascerà sempre sulla scena qualcosa di sé".

In questa nuova stagione racconteremo otto casi, delitti e misteri d'Italia non sempre elevati agli "onori" delle cronache nazionali ma importanti a spiegare quanto e come l'investigazione classica unita a quella scientifica può arrivare a spiegare il chi ed anche il perché.